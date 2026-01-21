国内興収129億円を突破し、歴史的な記録を塗り替え続けている『ズートピア２』そんな『ズートピア２』の制作に、ストーリー・アーティストとして参加したのが、鳥海ひかりさんです。いくつもの制作現場を経験してきた鳥海さんが『ズートピア２』の制作現場で体感したのは、異なる視点を歓迎し、失敗を恐れず試せるディズニー流のコラボレーション文化でした。 次世代を担う日本人クリエイターが『ズートピア２』の現場で触れ