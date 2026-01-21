２０日、試合後、記念撮影する中国代表チーム。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）【新華社ジッダ1月21日】アジアサッカー連盟（AFC）が主催するU-23（23歳以下）アジア・カップは20日、サウジアラビアのジッダで準決勝が行われ、中国が3-0でベトナムを下し、決勝に進んだ。２０日、ゴールを決め喜ぶ中国の彭嘯（ほう・しょう、白いユニホーム左から２人目）。 （ジッダ＝新華社記者／王海洲）２０日、シュートを放つ中国の向余望（