ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）のショウタロウとウォンビンが、韓国発コスメブランド「EITHER＆（イーザーアンド）」の新ブランドアンバサダーに就任したことが21日、発表された。【メイキングカット】楽しそう！ゴーカートに乗るショウタロウ＆ウォンビン今回は、ショウタロウとウォンビンが持つ情熱的な自信と、アルバムごとに見せてきた独自の強い存在感がEITHER&のアイデンティティと重なり、起用が決定した。同