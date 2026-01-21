【チューリヒ＝池田慶太】トランプ米大統領が乗った大統領専用機「エアフォース・ワン」が２０日夜（米東部時間）、離陸直後に軽微な電気系統のトラブルに見舞われ、出発した首都ワシントン郊外の空軍基地に引き返した。トランプ氏は世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）出席のため開催地スイスに向かう途中だった。トランプ氏は代替機に乗り換えて外遊を続ける予定だが、現地で２１日に予定している演説は大幅に遅れる可