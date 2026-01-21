やす子（27）が20日深夜放送の、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1時30分）に出演。マスコット的な人気が出て、そのギャップに違和感を持っていることを明かした。伊集院光から「マスコット的な人気が最初出てきたじゃん」と問いかけられると、やす子は「そうですね」と返した。伊集院は「そこは突き破っていきたいの？」と質問した。やす子は「突き破りたいというか、本当の自分じゃないなあ〜