JR西日本によりますと、きょう（21日）午後2時20分ごろ、姫新線の東津山駅構内の踏切（津山市川崎）でトラックの前輪が脱輪し立ち往生したため、レッカー車で撤去作業を行っていましたが、作業が完了し午後3時50分ごろ運転を再開しました。 この影響で、津山行きの下り普通列車1本に約1時間30分の遅れが出たほか、姫新線と因美線で上下2本ずつ、あわせて4本が運休しました。