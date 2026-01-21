今冬にアル・ヒラルを離れ、バルセロナへ加入したDFジョアン・カンセロ。19日に行われたラ・リーガ第20節のレアル・ソシエダ戦で途中出場を果たしたが、カンセロに期待されるのが右ウイングに入るFWラミン・ヤマルとのコンビネーションだ。ヤマルの脅威は対戦相手も理解しており、複数人で警戒してくる。そのマークを少しでも分散させるうえでカンセロのような攻撃型サイドバックは重要だ。これまでの右サイドバックにはジュール・