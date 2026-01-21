大相撲初場所11日目、東幕下11枚目で金沢市出身の炎鵬は渡し込みで勝ちました。6戦全勝です。炎鵬は、先の九州場所で6勝1敗と勝ち越し、今場所は番付を上げて臨んでいます。11日目の相手は同じ5戦全勝の栃丸でした。中に入ろうとする炎鵬に栃丸も激しい突っ張りを繰り出します。回りこみながら勝機をうかがう炎鵬ですが、懐に入った一瞬のタイミングを逃さず一気に前に。渡し込みで勝ち、6戦全勝です。炎鵬は首を故障し2023年の夏