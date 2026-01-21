ソフトバンク・野村勇内野手が２１日、滋賀・草津市内で自主トレを公開。「２０本、２０盗塁をクリアできるようにやっていきたいです」と今年の目標を掲げた。４年目の２５年は自己最多の１２本塁打、１８盗塁をマーク。２６年は小久保監督から今宮と遊撃のレギュラー争いを期待されている。年明け５日から６勤１休で行う同地での自主トレでは打つだけではなく、守備力アップにも励んでいる。「ゴールデン・グラブ賞を狙えるぐ