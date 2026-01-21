弁護士の橋下徹氏（56）が21日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に出演。議員辞職を表明したれいわ新選組・山本太郎代表（51）にエールを送った。山本氏はが21日、自身のSNSで健康上の理由で議員を辞職し、無期限の活動休止に入ることを明かした。、衆院選立候補のためではなく健康上の問題と告白し、「多発性骨髄腫、血液のがん、その一歩手前にいる。進行させないことを最大のテーマに今生きないと