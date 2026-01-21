旧優生保護法を巡る国家賠償請求訴訟の原告らから要請書を受け取る高市首相（右端）＝21日午後、首相官邸旧優生保護法下で起きた強制不妊手術問題について、高市早苗首相が21日、国家賠償請求訴訟の原告らと官邸で面会し、直接謝罪した。2024年に最高裁が旧法を違憲とする判決を出して以降、岸田文雄元首相や石破茂前首相も面会し、謝罪していた。最高裁判決を契機に制定された補償法は、今月17日で施行1年となった。原告団や