3人の本格的な捜索再開 1月20日、熊本県阿蘇市の「阿蘇カドリー・ドミニオン」を離陸した遊覧ヘリコプターが行方不明になり、阿蘇中岳第1火口内の北側でヘリの機体の一部が発見されました。 【写真を見る】火口内のヘリコプターの機体扉やテール部分も確認できる 警察や消防は21日午後、ヘリに乗っていた男性パイロット（64）と、台湾からの観光客とみられる男性（41）と女性（36）の本格的な捜索を