東京電力は新潟県の柏崎刈羽原発について、きょう午後7時すぎに再稼働させると発表しました。東京電力ホールディングスは、柏崎刈羽原発6号機について、午後7時すぎに制御棒を引き抜き、原子炉を起動させると発表しました。柏崎刈羽原発が再稼働するのは14年ぶりで、福島第一原発の事故以来、東電の原発が再稼働するのは初めてです。今後はタービンや発電機を動かすなどして、来月26日に予定している営業運転に向けて安全性を確認