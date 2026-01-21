三菱電機ビルソリューションズは1月21日、日立製作所との合弁会社であり、小型エレベーター事業を担っている三菱日立ホームエレベーターについて、同社が日立から全株式を取得し、三菱日立ホームエレベーターを完全子会社化する株式譲渡契約を日立との間で締結したと発表した。2027年3月期第1四半期中に本株式譲渡を実施する予定○三菱電機ビルソリューションズの完全子会社化の狙い国内外で老朽化したホームエレベーターのリニュ