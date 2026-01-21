フリューは1月4週目より順次、プリントシール機30周年を記念して、カプセルトイ「平成プリミニチュアチャーム」を全国のガシャポン®自販機シリーズにて発売する。フリュー×ガシャポン「平成プリミニチュアチャーム」「平成プリミニチュアチャーム」では、平成を代表するプリ機が手のひらサイズのキーホルダーになって登場。撮影・落書きブースやカーテンのデザインなど、細部までリアルに再現されている。ラインアップ