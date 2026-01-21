ニッスイは1月20日、家庭用冷凍食品の新商品10品と、リニューアル品8品を3月1日に発売すると発表した。家庭の食卓に向けた惣菜をそろえた「今日のおかず」シリーズからは、「レンジでできる さばの塩焼き」と「同 さわらの西京焼き」、「同 あじの梅しそフライ」の3品を追加する。ワンプレート商品は、新たに“丼もの”の冷凍食品として「まん福どん おだしの香るかつ丼」を投入する。売上目標は、新商品10品で19億5,000万円、リニ