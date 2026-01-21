バーガーチェーン「マクドナルド」は1月23日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」で、「クレヨンしんちゃん」と「ポムポムプリン」のおもちゃ第2弾（各3種）の提供を開始する。【この記事の写真すべてを見る】ハッピーセット「おまたせ！しんちゃんマックデリバリー」「ハッピーセットでゆめみるしんちゃん」「ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ」など画像10点はこちら第2弾のおもちゃの提供期間は1月29日までを予定してい