さぬき警察署 香川県さぬき市の工場に侵入し、工具を盗んだとして、高松市に住むアルバイト従業員の男（50）が21日、建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。 警察の調べによりますと、男は2025年12月27日午前2時23分ごろから2時57分ごろまでの間、さぬき市の工場に侵入し、スパナ1本（時価2000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 1月9日に工場から届け出を受けた警察が防犯カメラの映像などを捜査して男の容疑が