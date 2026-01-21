「大相撲初場所・１１日目」（２１日、両国国技館）春日野部屋の竹縄親方（元関脇栃乃洋）と三保ケ関親方（元幕内栃栄）が館内でトークショーを行った。２０２３年に引退した元大関栃ノ心、現実業家のレヴァニ・ゴルガゼ氏が初優勝した際のエピソードを明かした。栃ノ心は２０１８年初場所で初優勝。師匠の春日野親方（元関脇栃乃和歌）は、それまでも栃乃洋、栃煌山（現清見潟親方）が終盤に優勝を争うも賜杯を抱けなかったこ