けさ、車内でモバイルバッテリーから煙が出た影響で、東京メトロ・日比谷線は全線で一時運転を見合わせました。【映像】ホームの床を拭く駅員ら（実際の様子）午前8時すぎ、日比谷線の車内でモバイルバッテリーから煙が出たという内容の119番通報が東京メトロの係員からありました。東京メトロなどによりますと、モバイルバッテリーは乗客が持っていたということで、車両が八丁堀駅にとまった際に消火活動が行われ、回収され