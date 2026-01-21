水戸市のアパートで女性が殺害された事件で、警察が逮捕した男は元交際相手だと発表しました。【映像】茨城県警会見の様子捜査本部がある水戸警察署前から報告です。大みそかに起きた事件から3週間余りが経ち、元交際相手の身辺調査などをした結果、逮捕に至りました。会社員の大内拓実容疑者（28）は先月31日、水戸市のアパートの一室で、ネイリストの小松本遥さん（31）の頭を鈍器のようなもので殴り、刃物で刺すなどして