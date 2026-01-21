「大相撲初場所・１１日目」（２１日、両国国技館）東幕下１１枚目の炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝が無傷６連勝を遂げたが、左足を負傷した模様で、七番相撲への出場が危ぶまれる状況となった。栃丸（春日野）を渡し込みで下した炎鵬。７戦全勝なら十両昇進が確実なだけに、２０２３年夏場所以来となる関取復帰に王手をかけた。しかし、勝負が決まった後に土俵から降りた際に左足を痛めた模様。「すいません…」と取材を断り、痛々