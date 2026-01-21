2025年12月、新型スーパーカー「GRGT」などの発表会に登壇したトヨタ自動車の豊田章男会長＝静岡県裾野市の「ウーブン・シティ」トヨタ自動車は21日、物価高を背景に取引先の部品会社からの調達価格を引き上げ、4年半の累計で約5兆1千億円の負担増になったと明らかにした。取引先の収入拡大につながる価格転嫁の受け入れが進展した。ただ子会社が下請法違反を認定され、直接取引のない中小企業に転嫁が浸透しにくい課題もある