開幕まで３週間を切ったミラノ・コルティナ五輪の女性旗手は、２２年北京五輪ハーフパイプ女子銅メダルの冨田せな（２６）＝宇佐美ＳＣ＝に決まった。２１日に日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）が発表した。冨田は今回の五輪で、３大会連続の出場となる。北京五輪ではハーフパイプ女子初となる３位。今季Ｗ杯では第２戦２位、第３戦３位、第４戦４位と高いレベルで成績をキープするなど好調で、２大会連続のメダルを狙う。男