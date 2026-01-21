タレントやす子（27）が20日深夜放送の、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1時30分）に出演。芸能界で売れっ子になったことについて語った。伊集院光から「突然だったよね、ブレーク」と質問されると、やす子は「突然でした。『おもしろ荘』ですかね」と売れたきっかけについて言及。日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」の特番「おもしろ荘へいらっしゃい」に2021年に出演したことを振り返