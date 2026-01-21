「暖くんやらかしてくれました次女の教科書食べました」【写真】リビングに行ったら、教科書がビリビリに！そんな一文とともに投稿された動画が、SNSで大きな反響を呼んだ。映っていたのは、ゴールデンレトリバーの暖（だん）くん（1歳1カ月）。飼い主さんが仕事の休憩中にリビングへ戻ると、そこには“惨劇”が広がっていたという。口の中に「教科書の残骸」…しかも期末テスト前事件が起きたのは、次女が期末テスト期間中のこと