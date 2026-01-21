日本で製造した「輸入車」として復活販売へホンダのタイ法人（ホンダオートモービル・タイランド）は2025年11月11日（現地時間）、日本から正規輸入する「ステップワゴン e：HEV」の予約受付を開始したと発表しました。ステップワゴンは、タイでは13年ぶりの復活となります。ステップワゴンは、ホンダを代表するミドルサイズのミニバンです。【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「ステップワゴン」です！ 画像で見る