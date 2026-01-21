より安全で安定したルート構築国土交通省は2025年12月11日、宮城県丸森町で行われていた国道349号の災害復旧工事が完了し、2026年1月31日15時に開通すると発表しました。同地区で新たに構築された「山側への別ルート」によって、どのような効果がもたらされるのでしょうか。国道349号は、茨城県水戸市から福島県を縦断して宮城県南部にある柴田町に至る総延長264.6kmの一般国道です。【画像】超便利!? これが6年ぶり開通の