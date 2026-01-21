AFC U23男子サッカーアジアカップ・サウジアラビア2026の準決勝第2試合が北京時間1月21日早朝、サウジアラビアでおこなわれ、中国代表がベトナム代表を3-0で破り、決勝進出を決めました。中国代表がU23アジアカップで決勝進出を果たしたのは史上初の快挙です。この結果、北京時間24日午後11時に開催される決勝で日本代表と対戦することになりました。今回のU23アジアカップで、中国はグループリーグから5試合連続の無失点を守り、