Image: ギズモード・ジャパン / Generated with Gemini この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2020年1月、「Appleが次に僕らの生活を変えるとしたら、それはARなのかも」を掲載しました。Apple CEOのティム・クックがARが人々の間で浸透することに意欲的な