日本オリンピック委員会（JOC）は21日、2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪のTEAM JAPANの女性旗手に、冨田せな選手を選任したことを発表しました。冨田選手は2018年平昌五輪のスノーボード・女子ハーフパイプで8位入賞、2022年の北京五輪では銅メダルを獲得しました。男子の旗手は6日にスピードスケートの森重航選手が務めることが発表されています。