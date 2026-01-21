お笑いコンビ・千鳥のノブ（46）が21日、都内で行われた『ブリヂストン ゴルフボール TOUR B X/XS 新商品発表会』に登場。ダイアン・津田篤宏と予定していたゴルフで、津田の“代わり”に来たプロゴルファーに驚いたことを明かした。【動画】千鳥・ノブ、ダイアン・津田の“代わり”に来たゴルフ相手に驚きゴルフは「しっかり始めて5年」というノブ。ベストスコアは78で、企画でプロゴルファーに勝利したこともあるという。ゴ