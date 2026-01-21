新潟県の東京電力柏崎刈羽原発＝21日午前東京電力は21日、新潟県の柏崎刈羽原発6号機の原子炉を同日午後7時以降に起動し、再稼働させると発表した。東電の原発再稼働は2011年3月に福島第1原発事故を起こした後初めてで、運転自体は柏崎刈羽6号機が定期検査入りした12年3月以来、約13年10カ月ぶり。東電は技術的難度が高く巨費を要する福島第1原発の廃炉完遂に挑みながら、安全に柏崎刈羽原発を運転する責任を負う。6号機1基で年