衆院の解散が急浮上し、「２７日公示―２月８日投開票」の日程で衆院選が行われるようになったことを受け、福岡市の高島宗一郎市長は２１日の定例記者会見で「選挙がものすごく手間と人手がかかる中で、デジタル化を早く進めるべきではないか」と電子投票など選挙事務のＤＸ推進を国に求めた。選挙事務を巡っては、全国的に人手不足が深刻化する中、深夜まで及ぶ開票作業など地方自治体職員の負担軽減が課題になりつつある。一