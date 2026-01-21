元モーニング娘。で５児の母の辻希美（３８）と、夫で俳優・杉浦太陽（４４）が２１日、都内でキッコーマンの「豆乳キッズ」新商品発表会に登壇した。辻は昨年８月に第５子となる次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産していた。７人家族になって初の年末年始について、辻は「バタバタ」と振り返り、杉浦も「まあにぎやかだったね」と笑った。辻は「ずっとキッチンに立ってました。（おせちを）ずっと作っていて。でもカウントダウ