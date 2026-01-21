俳優の杉浦太陽、妻でタレントの辻希美が２１日、都内で行われたキッコーマン「豆乳キッズ」新商品発表会に登壇した。夫婦そろっての登場は今年初めてで、２人は大豆カラーの衣装で登場。昨年８月に第５子が生まれ、７人の大家族に。新たに始めたいこととして７人全員での旅行を挙げ、現在計画中だと明かすも「（２人が）ちゃんとしないとホームアローンみたいになるからな。『一人いない！』みたいな」とおどけ、会場の笑いを