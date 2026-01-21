広島の床田寛樹投手が２１日、“打者・床田”の目線で投球バランスの改善に取り組む考えを明かした。マツダ室内で自主トレを公開。昨季までの投球について「結局ツーシーム頼り。打者も『どうせツーシーム』と思っている」と、自己分析する。「僕が自分と対戦するなら絶対ツーシームを待つ。それをなくしたい。“勝負どころの変化”を」。昨季は自己最多で投手ではリーグ１位の１４安打の打撃力を投球に生かす。９勝（１２敗）