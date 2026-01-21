ＮＨＫの稲葉延雄会長が２１日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、昨年大みそかの紅白歌合戦について高く評価した。番組の平均視聴率は第１部が３０・８％、第２部は３５・２％となり、第２部は昨年の全番組でトップだった。放送終了直前には瞬間最高視聴率４０・７％となり、５年ぶりに４０％に到達した。稲葉会長は「ベテランも若手も思いの丈を熱唱していただいた。若い世代の人たちが、この不確実な世界でも、大きく世