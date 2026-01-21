ヤクルトの長岡秀樹内野手、内山壮真捕手が２１日、宮崎・西都市の西都原運動公園野球場で自主トレを公開した。集中するために一般には完全非公開で練習を行っている２人。入団初年度の春季キャンプ地だった西都で自主トレを行う長岡は「プロ野球生活が始まったのが西都。イチからのスタートで縁があるので」と説明した。今季、捕手から内野手に転向する内山は「秀樹さんは実績もありますし、盗むところがたくさんある」と２２