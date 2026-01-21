買い物に行けない日や、出費を少し抑えたい日の食卓におすすめのレシピ。卵とちくわでたんぱく質を補い、わかめでミネラルもプラス。しょうがをきかせたさっぱり感が後を引きます。満足感はあるのに1人分189kcalと低カロリーなので、ダイエットにも◎です。『わかめとちくわの卵炒め』のレシピ材料（2人分）卵……2個 塩蔵わかめ……25g ちくわ……4本 しょうがのせん切り……1かけ分 削り節……3g 〈A〉 砂糖……小さじ1/2 塩