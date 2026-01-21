「JAPAN JAM 2026」キービジュアル ５月２日から５日に千葉市蘇我スポーツ公園で開催される『JAPAN JAM 2026』第1弾出演アーティストが1月21日に発表された。また、あわせてチケット第1次抽選先行受付がスタートした。【写真】「JAPAN JAM 2026」第１弾出演者一覧JAPAN JAMは「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」、「COUNTDOWN JAPAN」を手掛けるロッキング・オン・ジャパンがGWに開催する音楽フェス。昨年開催時は4日間で合