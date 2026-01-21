日本時間午後４時に１２月の英消費者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比３．３％上昇、コアの大方の予想も前年比３．３％上昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の３．２％上昇から加速するとみられている。６日に英小売協会（ＢＲＣ）から１２月の英小売店頭価格指数が発表されており、前年比の伸びは予想を上回っていた。１２月の英消費者物価指数も同様の結果になるようであれば、英中銀