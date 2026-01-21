アジア株欧米緊張緩和に期待、トランプ氏が態度軟化を示唆上海株堅調 東京時間14:07現在 香港ハンセン指数 26469.42（-18.09-0.07%） 中国上海総合指数 4126.38（+12.41+0.32%） 台湾加権指数 31278.98（-481.01-1.51%） 韓国総合株価指数 4884.88（-0.87-0.02%） 豪ＡＳＸ２００指数 8782.20（-33.66-0.38%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81802.25（-378.22-0.46%） アジア株