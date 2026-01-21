お笑いタレント・やす子（27）が20日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。ストレス発散方法について語った。ストレス発散方法について聞かれ、佐久間宣行氏から「凄い口の悪いHIPHOPを聞きながら夜中散歩するんですって」と話題を持ちかけられたやす子。「（オードリーの）若林さんに見られていたとも知らずに…」と回想した。佐久間氏は「若林くんが夜中歩いていたら