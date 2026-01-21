お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が21日、水曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。上下関係で悩んだことを打ち明けた。同番組では、プロレスラーとしてデビューした東京五輪柔道100キロ級金メダルのウルフ・アロンがゲスト出演。「柔道よりもプロレスの方がしきたりが厳しい」との質問に、ウルフはバツの札で答えた。その理由として「しきたりが厳しいというよりも、柔道界