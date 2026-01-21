ブリヂストンスポーツの国久俊介社長が21日、都内で行われた『ブリヂストン ゴルフボール TOUR B X/XS 新商品発表会』に出席。昨年12月に亡くなったジャンボ尾崎さんを追悼した。【全身ショット】素敵！ゴルフウェア姿を披露したノブ国久氏はイベントの冒頭で尾崎さんを追悼。「絶え間ない挑戦する姿勢は多くのファンに夢と感動を与え続けた」としのんだ。背景にはトロフィーを持って笑顔を見せる尾崎さんの写真が並び、国