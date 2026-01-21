日本オリンピック委員会は21日、2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の女性旗手をスキー/スノーボード・ハーフパイプの冨田せな（26、宇佐美 SC）が務めることを発表した。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催冨田は今大会3回目の五輪出場となる。初出場の平昌大会（2018年）で8位入賞を果たすと、前回の北京大会（2022年）では銅メダルを獲得した。すでに男子はスピードスケートの森重