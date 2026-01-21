お笑いコンビ・千鳥のノブ（46）が21日、都内で行われた『ブリヂストン ゴルフボール TOUR B X/XS 新商品発表会』に登場。ゴルフのベストスコアが78であることを明かした。【全身ショット】素敵！ゴルフウェア姿を披露したノブ「ゴルフはしっかり始めて5年」というノブ。「ベストスコアは78出ました」と発表すると、同席したプロゴルファーは驚き、拍手した。ノブは「すぐ腱鞘炎になって、2ヶ月ゴルフができなかった」という