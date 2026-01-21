お笑いタレント・やす子（27）が20日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。自身のキャラについて語った。司会の伊集院光から、自身の「マスコット的なキャラクター」について「そこは突き破っていきたいの？」質問を受けたやす子。「突き破りたいというか、本当の自分じゃないなとは思います」と正直に答えた。「根っこはみんなと一緒だなとは思います」と前置きして