天皇、皇后両陛下＝昨年12月、東京・元赤坂天皇、皇后両陛下が6月にオランダとベルギーを公式訪問される方向で調整が進められていることが21日、政府関係者への取材で分かった。皇室は両国の王室と長年にわたる交流がある。国際親善を目的とした海外公式訪問は昨年のモンゴルに続き、即位後4回目となる。関係者によると、日程は2週間程度の見通しで、滞在中、両国で晩さん会や歓迎行事に出席する。両陛下は皇太子夫妻時代の2